Abascal critica a Moreno por su postura sobre la regularización de inmigrantes y ataca al Gobierno

Santiago Abascal, líder de Vox, ha arremetido contra Juanma Moreno por no pronunciarse sobre la regularización de inmigrantes y ha criticado la política migratoria del Gobierno, vinculándola con problemas sociales y económicos. El líder de Vox ha reafirmado su postura restrictiva en materia de inmigración y ha pedido el apoyo de los votantes andaluces.

El líder de Vox , Santiago Abascal , ha lanzado duras críticas al presidente de la Junta de Andalucía , Juanma Moreno , por su silencio ante la regularización extraordinaria de migrantes.

Abascal insinuó que Moreno tiene una gran compasión por los inmigrantes, lo que, según su perspectiva, implica una falta de consideración hacia los ciudadanos españoles. Durante un acto de precampaña en Lucena (Córdoba), Abascal reiteró los argumentos de su partido, vinculando la inmigración con la saturación del sistema sanitario, a pesar de los recortes presupuestarios previos. Defendió que los inmigrantes deben contribuir a sus países de origen y permanecer con sus familias.

Recordó declaraciones previas, como su propuesta de 'hundir' un barco de rescate de migrantes, y cuestionó la llegada de menores no acompañados, sugiriendo que algunos son 'traídos por políticos sin escrúpulos'. Abascal criticó la política migratoria del Gobierno, calificándola de permisiva y señalando que las regularizaciones han contado con el apoyo de PP y PSOE en el pasado.

Denunció lo que considera un proceso de nacionalización 'fraudulento', argumentando que se está 'regalando la nacionalidad' a personas que no se integran en la sociedad española. Aclaró que respeta a los inmigrantes en situación regular, aquellos que llegaron 'con permiso', pero insistió en que los inmigrantes regularizados no deben tener los mismos derechos políticos que los nacidos en España, específicamente el derecho al voto.

El líder de Vox aprovechó la ocasión para solicitar el apoyo de los votantes en las próximas elecciones autonómicas, recordando que su partido contribuyó a poner fin a cuatro décadas de gobierno socialista en Andalucía y aspirando a un papel decisivo en la región, como ya ha logrado en otras comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León. Abascal atacó a la izquierda, afirmando que Vox se centra en los problemas reales de la gente, mientras que el PSOE y Adelante Andalucía 'no tienen nada que hacer'.

Vinculó los malos resultados de los socialistas con la corrupción y la traición al sector rural. También criticó a Moreno Bonilla por su inacción y le instó a adoptar medidas de sentido común, similares a las implementadas en Extremadura y Aragón. Acusó a Moreno de atacar a Vox por no querer gobernar y de guardar silencio ante los acuerdos alcanzados en otras comunidades.

Abascal enfatizó que Vox no cede a presiones en las negociaciones de gobierno y que ha logrado aumentar su apoyo electoral en varias regiones. Finalmente, presentó a Pedro Sánchez como el 'principal problema' de España, rechazando sus acusaciones de discriminación y defendiendo que Vox lucha por los derechos de los ciudadanos humildes, que son los más desfavorecidos en el acceso a ayudas sociales y vivienda





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