Santiago Abascal afirmó erróneamente que Pedro Sánchez triplicó las agresiones sexuales durante su debate en directo con Feijóo, Colau y él mismo.

Santiago Abascal lideró una defensa controvertida durante el debate electoral a cuatro en directo, donde su principal argumento se centró en la supuesta incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para proteger a las mujeres frente a la violencia de género. En medio de la confrontación con sus rivales políticos, el líder de Vox justificó su negativa a condenar explícitamente la violencia machista mediante un ataque frontal hacia la gestión actual del Estado, cargando contra el ejecutivo por "importar violadores" y por supuestamente "condenar a las mujeres a la inseguridad más brutal" de la historia reciente.

La afirmación numérica infundada sobre agresiones

Abascal fundamentó su crítica política citando una estadística específica y alarmante que resultó ser incorrecta, afirmando que Pedro Sánchez "ha multiplicado las agresiones sexuales por tres" durante su mandato. Esta misma cifra ya fue utilizada previamente por Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, en un debate bilateral con el presidente del Gobierno, aunque en ese contexto Feijóo matizó su afirmación circunscribiéndola exclusivamente a las "agresiones sexuales con penetración", una distinción clave que Abascal omitió al generalizar el dato para su propio discurso.

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Datos oficiales desmienten el triplete de la cifra

Los balances de criminalidad publicados por el Ministerio del Interior desmienten rotundamente la afirmación de que las cifras se han triplicado. Las estadísticas oficiales muestran que el número total de agresiones sexuales, sumando tanto las con penetración como las sin penetración, ha pasado de 11.694 casos en 2019 a 19.282 casos en 2025. Este incremento representa un aumento del 64 por ciento, una cifra significativa pero muy lejana al triple de las denuncias anteriores que Abascal utilizó como base para sus acusaciones.

La interpretación correcta de las estadísticas criminales

Ni siquiera analizando las tipologías penales por separado se encuentra evidencia que soporte el aumento por tres veces; ninguna de las dos categorías individuales experimenta tal crecimiento exponencial. Es fundamental comprender que las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior miden únicamente los "hechos conocidos" por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que significa que estos números reflejan fundamentalmente el volumen de denuncias presentadas y no necesariamente la ocurrencia real de todos los delitos.

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Expertos advierten sobre el aumento de la denuncia

Expertas en la materia y diversas organizaciones especializadas llevan tiempo advirtiendo que el incremento de estas cifras tiene más que ver con la ruptura del silencio institucional y social sobre la violencia sexual que con un aumento real de la criminalidad. Existe un consenso amplio que indica que estas cifras más altas son producto de una mejora sustancial en las condiciones legales y sociales para que las víctimas se atrevan a denunciar, desmintiendo así la narrativa de que el Gobierno ha fomentado la inseguridad.

El impacto del error en la contienda electoral

La difusión de datos falsos o mal interpretados en un debate televisado a cuatro, que contó también con la presencia de Ada Colau, tiene implicaciones directas en la percepción pública sobre la seguridad ciudadana y la eficacia de las políticas públicas. Al no ofrecer ninguna referencia temporal precisa y al utilizar una cifra distorsionada, el líder de Vox contribuyó a un debate polarizado donde la evidencia factual queda enterrada bajo la retórica política, dificultando el análisis objetivo sobre cómo avanzar en la prevención y sanción de estos delitos.