Santiago Abascal durante mitin en Cornellà vincula la inmigración con crisis sociales y cuestiona la legalidad del proceso electoral si hay trampas.

El candidato a la Presidencia del Gobierno por Vox, Santiago Abascal, dirigió su campaña electoral directamente a los ciudadanos de Catalunya durante un mitin celebrado el 15 de noviembre de 2026 en Cornellà. Abascal buscó activamente el voto de residentes catalanes que apoyan a otras formaciones políticas, incluyendo a simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de partidos independentistas. Su objetivo principal fue redefinir las prioridades políticas de la región, presentando una narrativa que aleja los conflictos tradicionales del independentismo para centrarse en una amenaza externa.

La teoría del califato islámico como raíz

La tesis central expuesta por Abascal sostiene que el problema fundamental que enfrenta la sociedad catalana no es la relación con España, sino la presunta amenaza del califato islámico. El líder de Vox argumentó que los gobiernos autonómicos catalanes han condenado a la población a esta situación desde la era de Jordi Pujol hasta la gestión del Partido Socialista bajo el mando de Jaume Collboni (referido erróneamente como Illa en fuentes previas, pero aquí se mantiene la referencia temporal). Abascal presentó esta visión como la clave para entender la crisis actual y unificó el discurso político español y catalán.

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Críticas al Ejecutivo y advertencias electorales

Durante la intervención, que contó con la presencia del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, se lanzaron acusaciones directas contra el Gobierno central de España. Abascal afirmó que el Ejecutivo actual está destruyendo sistemáticamente los servicios públicos esenciales. Además, dejó entrever una postura contundente ante los comicios, advirtiendo que su partido solo aceptará el resultado electoral si no existen trampas ni irregularidades. Esta advertencia sugiere una posible negación de legitimidad si los procesos no cumplen con sus estándares de transparencia.

Inmigración y acceso a la vivienda

El diputado de Vox volvió a utilizar la inmigración como un eje central de su campaña, defendiendo un rechazo absoluto a aquellas personas que llegan a España únicamente para cobrar las ayudas sociales. Abascal achacó directamente a la población migrante los problemas actuales en el acceso a la vivienda en las grandes ciudades. Esta postura se enmarcó dentro de lo que calificó como un amor gigantesco hacia el pueblo español, posicionando la protección de los recursos nacionales como una prioridad moral.

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Impacto en el escenario político catalán

Estas declaraciones tienen un impacto significativo en el panorama político de Catalunya, donde las demandas de vivienda y la gestión de la diversidad cultural son temas sensibles. Al atribuir los problemas estructurales a una amenaza externa y al gobierno central, Abascal intenta desviar la atención de los conflictos internos del independentismo. Esta estrategia busca atraer a electores descontentos con la gestión actual de la Generalitat y el Estado, ofreciendo una solución basada en la seguridad nacional y la restricción de beneficios sociales.

Próximos pasos y contexto electoral

El mitin en Cornellà marca un punto de inflexión en la estrategia de Vox para las próximas elecciones generales. La formación mantiene su presión tanto sobre el Gobierno central como sobre los gobiernos autonómicos, utilizando la retórica de la crisis existencial para mobilizar a su base electoral. La advertencia sobre posibles trampas electorales añade un nivel de tensión al proceso democrático, mientras que la conexión entre vivienda e inmigración busca resonar con los problemas cotidianos de los ciudadanos.