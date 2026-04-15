Abac Capital lanza su tercer fondo generalista de capital riesgo con cerca de 400 millones de euros

La gestora independiente Abac Capital anuncia la preparación de su nuevo fondo, Abac Horizon Fund Innvierte, que contará con aproximadamente 400 millones de euros para invertir en empresas medianas. El fondo tiene el respaldo de CDTI Innovación, el Fondo Europeo de Inversiones y el Institut Català de Finances.

Abac Capital , una destacada gestora independiente de capital riesgo , está ultimando los preparativos para el lanzamiento de su tercer fondo generalista, enfocado en empresas de tamaño mediano. Este nuevo vehículo de inversión, denominado Abac Horizon Fund Innvierte, contará con una dotación aproximada de 400 millones de euros, según las declaraciones de Oriol Pinya, CEO de la firma, durante un evento organizado por Grant Thornton en Barcelona el pasado martes.

Este fondo sucede al Abac Sustainable Value Fund II, el anterior fondo generalista de la compañía, que fue lanzado en 2022 y alcanzó los 350 millones de euros. Durante su intervención en el Círculo Ecuestre, Pinya no ofreció detalles específicos sobre el cronograma de lanzamiento del nuevo fondo. El expresidente de la asociación SpainCap, una organización que representa a la industria del capital riesgo en España, subrayó la importancia del capital riesgo como un socio estratégico para los empresarios, facilitando el fortalecimiento, la expansión y la profesionalización de sus negocios. Sin embargo, hizo hincapié en el grave error que supone prescindir del fundador de una compañía cuando se realiza una inversión. Pinya reconoció con humildad que la arrogancia de pensar que se puede gestionar mejor una empresa sin la experiencia y el conocimiento del fundador ha llevado a cometer errores costosos. La participación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI Innovación) en este proyecto es significativa. En febrero, la agencia estatal CDTI Innovación confirmó su compromiso de invertir hasta 73,5 millones de euros en Abac Horizon Fund Innvierte. Se anticipa también la entrada de otros inversores institucionales de peso, como el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y el Institut Català de Finances (ICF), tal como adelantó el periódico EXPANSIÓN el pasado 25 de febrero. El fondo recibió la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en octubre, lo que allana el camino para su operativa. Pinya especificó que los fondos generalistas de Abac Capital suelen invertir en empresas que registran un EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) en un rango de entre siete y 20 millones de euros. Fundada en 2014, la gestora tiene su sede principal en Barcelona y mantiene oficinas en Madrid, consolidando su presencia en los principales centros de negocio de España. La estrategia de Abac Capital se enfoca en identificar oportunidades de inversión en compañías con un potencial de crecimiento y transformación significativo, aportando no solo capital sino también experiencia y una red de contactos para maximizar el valor de las empresas participadas. La gestora ha demostrado una trayectoria sólida en la gestión de fondos y en la identificación de oportunidades en el mercado español, lo que genera expectativas positivas en torno a este nuevo vehículo de inversión y su capacidad para generar retornos atractivos para sus inversores. La inclusión de organismos públicos como el CDTI y el FEI, junto con entidades financieras regionales como el ICF, subraya la confianza en el modelo de inversión de Abac Capital y su potencial para impulsar el tejido empresarial español. Este tipo de fondos es crucial para la dinamización de la economía, al proporcionar el capital necesario para que las empresas medianas puedan afrontar sus planes de expansión, innovación y digitalización, factores clave para su competitividad en el mercado global. La experiencia de Abac Capital en identificar y desarrollar el talento empresarial, combinado con su enfoque en la profesionalización de la gestión, posiciona a Abac Horizon Fund Innvierte como un actor relevante en el ecosistema de capital riesgo





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