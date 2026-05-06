AB InBev hace historia en Cannes Lions como el Marketer del Año más laureado

La gigante cervecera AB InBev se convierte en el primer anunciante en ganar tres veces el premio Creative Marketer of the Year, consolidando la relación entre creatividad y éxito comercial.

AB InBev, la compañía matriz responsable de algunas de las marcas de cerveza más emblemáticas y reconocidas a nivel global, tales como Budweiser, Corona y Stella Artois, ha alcanzado un hito sin precedentes en la industria de la publicidad y el marketing.

Recientemente, se ha anunciado que la organización ha sido galardonada con la distinción de Creative Marketer of the Year para la edición correspondiente a 2026 del prestigioso festival internacional de creatividad Cannes Lions. Este reconocimiento no es un hecho aislado, sino la culminación de una trayectoria de excelencia, ya que la empresa ya había sido honrada con este mismo galardón en los años 2022 y 2023.

De esta manera, AB InBev se convierte en el primer anunciante en la historia del certamen en ser reconocido por tercera vez con el título de Marketer of the Year, consolidando su posición como un referente absoluto en la aplicación de la creatividad estratégica a escala global. El festival Cannes Lions otorga anualmente esta distinción a aquellos anunciantes que han logrado acumular galardones por trabajos particularmente icónicos durante un periodo prolongado, demostrando una consistencia excepcional en su comunicación.

Desde el año 2021, la matriz de marcas cerveceras ha apostado fervientemente por la creatividad, no solo como un elemento estético o narrativo, sino como una palanca fundamental para impulsar su crecimiento orgánico y potenciar sus ventas en mercados altamente competitivos. Esta visión ha permitido que la compañía supere constantemente las expectativas del mercado.

Al priorizar la creatividad desde los niveles directivos más altos y al implementar un riguroso sistema interno de eficacia creativa, AB InBev ha logrado demostrar el vínculo directo y convincente que existe entre la excelencia en la ejecución creativa y el rendimiento comercial tangible. Según ha señalado Simon Cook, CEO de LIONS, la entidad organizadora del festival, este premio reconoce a una organización que ha conseguido que la creatividad sea escalable, medible y sostenible a través de cientos de marcas en diversos rincones del mundo.

Los resultados de esta estrategia se reflejan claramente en las cifras financieras y el reconocimiento sectorial. Durante el primer trimestre de 2025, AB InBev batió nuevamente sus propios récords, alcanzando niveles de facturación históricos gracias a un enfoque centrado obsesivamente en el consumidor y en la innovación creativa.

Solo en el último año, la compañía conquistó un impresionante total de 37 leones, con campañas provenientes de 10 países diferentes y distribuidas en 15 categorías distintas, lo que evidencia la capilaridad y el éxito de su enfoque global. Además, la compañía ha sido nombrada por cuarto año consecutivo como el World’s Most Effective Marketer en el Global Effie Index, reafirmando que sus campañas no solo son creativas, sino extremadamente efectivas.

Otro hito relevante es su liderazgo en el ranking de BrandZ, donde Corona se ha mantenido en la primera posición como la marca de cerveza más valiosa del mundo durante dos años consecutivos. Marcel Marcondes, Global Chief Marketing Officer de AB InBev, ha expresado que ser nombrados Creative Marketer of the Year por tercera vez en los últimos cinco años es el reflejo de un enfoque coherente y sostenible para construir marcas que generen un vínculo emocional genuino con la gente.

Este logro es también un tributo al arduo trabajo de los equipos internos y las agencias colaboradoras en todo el mundo, quienes han sido piezas clave para generar ingresos sin precedentes. Para cerrar con broche de oro este ciclo de éxitos, AB InBev tendrá el honor de inaugurar el programa de la próxima edición de Cannes Lions.

La compañía subirá al escenario del legendario Teatro Lumière el próximo 22 de junio a las 10 de la mañana, donde compartirá sus visiones sobre el futuro de la publicidad y la importancia de mantener la creatividad en el centro de la estrategia de negocio para asegurar la sostenibilidad a largo plazo





mkdirecto / 🏆 16. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AB Inbev Cannes Lions Creatividad Marketing Corona

United States Latest News, United States Headlines