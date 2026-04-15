Aarón Palacio Debuta en Sevilla como Matador en una Tarde de Promesas y Experiencia

La Real Maestranza de Sevilla se prepara para albergar la quinta corrida de la temporada, un festejo marcado por la esperada presentación de Aarón Palacio como matador de toros. El joven aragonés compartirá cartel con la experiencia de Miguel Ángel Perera y la prometedora trayectoria de David Galván, lidiando toros de la divisa de Santiago Domecq. La jornada promete emociones fuertes, recordando el impacto de Palacio en su etapa de novillero y la consolidada carrera de sus compañeros.

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla se viste de gala esta tarde para acoger la quinta corrida del abono, un evento taurino de gran expectación que contará con la esperada presentación en esta plaza como matador de toros de Aarón Palacio . Nacido en Biota, Zaragoza, el 21 de enero de 2005, Palacio ha cimentado una sólida reputación en su etapa como novillero, dejando una huella imborrable en el coso sevillano.

Su actuación del 18 de mayo de 2025, compartiendo cartel con Manuel Román y Mariscal Ruiz, resonó con fuerza al cortar dos orejas a su lote de Fuente Ymbro, demostrando una ambición y unas maneras que auguraban un futuro brillante. Bajo la tutela de El Tato, el aragonés dio un paso crucial en su carrera el 20 de septiembre de 2025 al tomar la alternativa en Nimes. Aquella corrida quedará grabada en la memoria, con un triunfo rotundo de tres orejas y una salida triunfal por la Puerta de los Cónsules, apadrinado por la figura de Roca Rey y con el sevillano Pablo Aguado como testigo. Ya en su faceta de matador, el pasado año demostró su creciente madurez taurina con un total de seis orejas cortadas en dos tardes en Logroño y otras dos en Zaragoza, el 9 de octubre, consolidando su posición en el escalafón. El equipo presidencial para este importante festejo estará encabezado por D. Andrés Luque Teruel, garantizando la correcta ejecución del espectáculo. Como asesores, contarán con Dª María Victoria García Miña en labores veterinarias, D. Luis Arenas en el asesoramiento artístico, y D. Luis Ramírez como delegado gubernativo, asegurando un dispositivo completo para el desarrollo de la lidia. La jornada contará con la presencia de cuadrillas experimentadas. En el caso de David Galván, sus picadores serán DANIEL LÓPEZ (obispo y oro) y JUAN PABLO MOLINA (azul celeste y oro), mientras que los banderilleros serán RAÚL RUIZ (azul y azabache), MANUEL LARIOS (rosa palo y azabache) y DAVID PACHECO (grana y azabache). Su mozo de espadas será PABLO MENACHO, con la ayuda de SERGIO ESQUIVEL. Por su parte, la cuadrilla de Miguel Ángel Perera estará compuesta por los picadores JUAN MELGAR (sangre de toro y oro) e IGNACIO RODRÍGUEZ (grana y oro), y los banderilleros JESÚS DIAZ 'FINI' (burdeos y azabache), DANIEL DUARTE (azul y plata), y VICENTE HERRERA (salvia y azabache). El mozo de espadas de Perera será LADISLAO NAVARRO, asistido por JONATHAN GARCÍA. La presencia de estos toreros, cada uno con su bagaje y estilo, promete una tarde de alta competición y emotividad en el albero sevillano. David Galván, nacido el 27 de marzo de 1992, ha recorrido un camino de formación en las escuelas de tauromaquia de San Fernando y Jerez de la Frontera. El año 2024 marcó un punto de inflexión significativo en su carrera, destacando sus faenas en Madrid, donde fue reconocido como torero revelación del ciclo al obtener una oreja y dos vueltas al ruedo. Su trayectoria ascendente continuó en 2025, sumando 16 Puertas Grandes en 33 festejos y protagonizando actuaciones de gran calado en ferias de primera categoría como Sevilla, Málaga y, nuevamente, Madrid, donde estuvo muy cerca de abrir la Puerta Grande de Las Ventas. Su última intervención en la Maestranza, tras una década de ausencia, tuvo lugar el 30 de abril de 2025, lidiando toros de Alcurrucén en compañía de El Fandi y Ginés Marín. Galván tomó la alternativa el 28 de febrero de 2012 en Sanlúcar de Barrameda, con Ruiz Miguel como padrino y Enrique Ponce como testigo. Miguel Ángel Perera, diestro de Puebla de Prior nacido el 27 de noviembre de 1983, afronta en Sevilla su única tarde del ciclo abrileño. En 2025 toreó los días 6 y 7 de mayo, con reses de Santiago Domecq y Victoriano del Río, respectivamente. Su memorable salida por la Puerta del Príncipe en 2024 (10 de abril), tras cortar tres orejas a su lote de El Parralejo en un cartel con Paco Ureña y Borja Jiménez, sigue siendo un referente. En 2025, una mala suerte con la espada le privó de trofeos ante toros de Santiago Domecq. Perera ostenta el récord de Puertas Grandes en Las Ventas entre los toreros en activo, con un total de seis. Su alternativa data de 2004 en Badajoz, apadrinado por El Juli y con Matías Tejela de testigo. Su confirmación en Madrid llegó un año después, el 26 de mayo de 2005, con César Rincón como padrino y Tejela nuevamente como testigo. Su presentación en Sevilla fue el 21 de abril de 2006. Los toros de Santiago Domecq, con la divisa azul y blanca y la 'D' coronada, pastan en la finca Garcisobaco, en el Parque Natural de Los Alcornocales de Cádiz. La ganadería, fundada en 1983 por Santiago Domecq, proviene de la adquisición de vacas y sementales de los hermanos Núñez y Torrestrella, garantizando una línea brava de gran prestigio. La orden de lidia incluye toros con los números 81, 29, 03, 52, 13 y 01, con pesos y fechas de nacimiento que avalan su procedencia. Los sobreros, números 34 y 24, están listos para entrar en acción si fuera necesario, completando un espectáculo de máximo nivel





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