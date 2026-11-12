Aagesen presenta en el Congreso la nueva planificación de la red eléctrica hasta 2030

Sara Aagesen informa en la Diputación Permanente de la planificación de la red de transporte eléctrico hasta 2030, con 17.900 millones de inversión.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, compareció en la Diputación Permanente del Congreso para informar de la nueva planificación de la red de transporte de electricidad hasta 2030. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, estuvo presente en la sesión, en la que el Gobierno dio a conocer el plan que el Consejo de Ministros aprobará de forma inminente, antes de las elecciones.

La comparecencia se produjo en un trámite necesario tras consultar e incorporar peticiones de las comunidades autónomas. El plan de inversiones afecta a la red de transporte que es propiedad de Red Eléctrica y, según Aagesen, es un gran motor de transformación, de impulso de las renovables y de la electrificación del sistema.

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Qué contempla la nueva planificación de la red eléctrica

La planificación prevé una inversión de 17.900 millones de euros en la red eléctrica. De esa cantidad, 7.700 millones correrán a cargo de Red Eléctrica para la red de transporte, mientras que 10.200 millones se destinarán a la red de distribución, a cargo de las eléctricas propietarias de esas instalaciones.

El plan incide especialmente en el suministro eléctrico para la nueva demanda. Del total de 47.300 MW de nueva demanda que contempla el documento, 6.000 MW se destinarán a viviendas. Según la propia ministra, esa cifra equivale a una vez y media de toda la demanda eléctrica de la Comunidad de Madrid o a tres millones de viviendas.

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La red de transporte, además, dejará de centrarse únicamente en incrementar la generación, que es lo que hasta ahora se había hecho en una parte de la red que une los centros de generación con las subestaciones que conectan con la red de distribución. La prioridad se da ahora a que grandes proyectos industriales, residenciales, energéticos o de transporte puedan abastecerse directamente de la red de transporte.

Posiciones del Gobierno y de la oposición en la Cámara

El Partido Popular rechazó el planteamiento del Ejecutivo y, por boca de su portavoz, reprochó a Aagesen que la planificación no vaya a desarrollarse. El portavoz popular argumentó que la ministra informa de lo mucho que no van a hacer, y recordó el retraso de Red Eléctrica para ejecutar las inversiones señaladas en distintas planificaciones anteriores.

El representante del PP también anticipó un cambio de Gobierno tras las elecciones, algo que Aagesen rechazó durante su intervención. En su réplica, la vicepresidenta defendió el trabajo realizado y el procedimiento de consulta con las comunidades autónomas, que llevó a cabo el secretario de Estado Joan Groizard con Aragón, la Comunidad de Madrid y Andalucía, entre otras.

El PP también atribuyó al Gobierno la responsabilidad por el apagón, sin que se hayan asumido responsabilidades políticas, así como el giro hacia el gas como principal fuente de generación eléctrica. Asimismo, cuestionó la prórroga de la central nuclear de Almaraz, que, según el partido, cambia el mapa con el que Aagesen diseñó la planificación. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) contempla que Almaraz no seguiría funcionando más allá de 2028.

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Impacto para la vivienda y próximos pasos del plan

La Diputación Permanente salvó el decreto 'antidesahucios' y la prórroga de alquileres, pero volvió a tumbar la propuesta de contratos de arrendamiento indefinidos. Esta votación se produjo en paralelo a la comparecencia de Aagesen, que hizo hincapié en la repercusión que la nueva planificación tendrá para la nueva vivienda.

El siguiente paso será la aprobación del plan por parte del Consejo de Ministros, que ya ha consultado con las comunidades autónomas e incorporado algunas de sus peticiones. Después, la planificación deberá tramitarse ante la comisión de Transición Ecológica del Congreso, ya que la disolución de las Cortes impidió hacerlo de manera ordinaria. Mientras tanto, la red de transporte seguirá siendo el eje para que los grandes consumidores eléctricos se conecten a la red.