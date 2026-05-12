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A&G vende 40% de su capital a family offices e inversores institucionales españoles y latinoamericanos

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A&G vende 40% de su capital a family offices e inversores institucionales españoles y latinoamericanos
A&GFamily OfficesInversores Institucionales
📆5/12/2026 1:05 AM
📰Invertia
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Según un comunicado de A&G, la entidad ha vendido una porción del 40% de su capital a varios family offices e inversores institucionales de España y Latinoamérica. Algunos de los clientes son la familia García Peralta y Rafael Nadal, exotenista.

La venta por parte de A&G del 40% de su capital a varios family offices e inversores institucionales de España y Latinoamérica le abre la puerta al banco privado independiente para explorar su próximo desembarco en países como México o Chile.

Después de haber dado salida en 2021 a los suizos de EFG y haber recomprado su parte del 40,5%, ahora el grupo español ha vendido una porción similar del 40% de su capital a varios family offices e inversores institucionales españoles y latinoamericanos que ya son clientes de la entidad

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