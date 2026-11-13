90 a 120 minutos de fuerza semanal optimizan la longevidad según ciencia

Investigadores confirman que entre 90 y 120 minutos semanales de entrenamiento de fuerza reducen mortalidad y cardiopatías, maximizando la salud con complemento aeróbico.

La ciencia ha identificado el volumen óptimo de actividad física para prolongar la vida: entre 90 y 120 minutos semanales de entrenamiento de fuerza. Este hallazgo responde a años de análisis sobre cómo maximizar los beneficios para la salud, descartando dosis excesivas o insuficientes a favor de este rango específico de tiempo. Las personas que mantienen esta frecuencia presentan un menor riesgo de mortalidad tanto cardiovascular como neurológica.

La dosis exacta de ejercicio y sus mecanismos

El entrenamiento de fuerza abarca cualquier ejercicio que desafíe a los músculos frente a una resistencia, utilizando peso libre, el propio cuerpo, bandas elásticas o movimientos estructurados. La evidencia indica que realizar aproximadamente dos o tres sesiones por semana es la estrategia ideal para alcanzar el punto óptimo. Este volumen está directamente vinculado a una reducción significativa de la mortalidad por todas las causas, situándose como una intervención de salud pública crucial.

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Los investigadores observaron que dedicar entre 90 y 120 minutos semanales al entrenamiento de fuerza se asoció con una longevidad superior. Esta recomendación no solo aplica al levantamiento de pesas tradicional, sino que incluye calistenia y movimientos con peso corporal que generan adaptaciones musculares excelentes. La planificación semanal debe ser equilibrada, integrando fuerza, resistencia cardiovascular, flexibilidad y movilidad para obtener resultados completos.

La sinergia entre fuerza y ejercicio aeróbico

Los autores destacan que el entrenamiento de fuerza produjo el efecto más notable sobre la longevidad, pero los resultados positivos se multiplican cuando estas sesiones se complementan con ejercicio aeróbico. Quienes combinaron un volumen alto de cardio, como caminar, correr, pedalear o asistir a clases de fitness en grupo, con entrenamiento habitual de fuerza obtuvieron los mejores marcadores de salud. La combinación de ambos tipos de ejercicio crea un efecto sinérgico que supera los beneficios de realizarlos por separado.

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En concreto, quienes realizaron una cantidad importante de cardio semanal junto a 1,5 o 2 horas de fuerza consiguieron el mayor beneficio en términos de salud. Esta conclusión coincide con un metaanálisis de 2022 que agrupó resultados de cerca de 1,5 millones de adultos en 16 estudios prospectivos. Dicho trabajo vinculó el entrenamiento de fuerza con una reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular, cáncer y diabetes. Asimismo, se observó un descenso de entre el 10% y el 17% en la mortalidad por cualquier causa.

Beneficios metabólicos y protección ósea

Bryce Hastings, director de investigación en Les Mills, señala que incorporar trabajo de fuerza a la rutina no solo ayuda a prolongar la vida, sino a disfrutar de un buen estado de salud durante más tiempo. Al priorizar el desarrollo muscular, se incrementa la fuerza, mejora la condición física general, aumenta el gasto calórico y se obtienen beneficios metabólicos a largo plazo. Estos factores contribuyen a un envejecimiento activo y saludable.

La evidencia científica muestra además otros efectos positivos, como la mejora de la salud del corazón y el incremento de la densidad mineral ósea con repeticiones elevadas. Investigaciones previas muestran que el entrenamiento de fuerza fortalece los huesos, un aspecto crítico ya que la masa ósea disminuye de forma acelerada a partir de los 40 años. Esto eleva el riesgo de fracturas y osteoporosis si no se interviene con ejercicios de resistencia adecuados. La inclusión de fuerza en la rutina puede sumar hasta 40 minutos adicionales de sueño reparador cada noche.

Estrategias prácticas y testimonios especializados

Erin Maw, atleta y entrenadora profesional, afirma que dar prioridad a la fuerza supuso un cambio radical en su rendimiento. Ella destaca que el ejercicio refuerza los huesos, estabiliza las articulaciones y da más potencia a glúteos, isquiotibiales y cuádriceps. También fortalece el core, lo cual ayuda a correr más rápido según demuestran los estudios. Para las mujeres, el ejercicio de fuerza es imprescindible ya que la capacidad para crear y retener músculo disminuye con los años.

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Les Mills ha diseñado programas específicos para ayudar a entrenar de forma segura y progresar con confianza. Ejemplos de excelentes programas con respaldo científico y resultados comprobados durante décadas son BodyPump, BodyCombat, BodyAttack, LesMills Core, LesMills Pilates, Ceremony Hyrox, Body Pump Heavy, LesMills Strength Development y LesMills Functional Strength. Estas opciones ofrecen estructuras validadas para alcanzar los 90 a 120 minutos recomendados sin riesgo de lesiones.