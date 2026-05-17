7 ciclistas heridos en Brunete tras sufrir un atropello

Un vehículo ha golpeado a varios ciclistas en la carretera M-600, en Brunete, en una zona emblemática de la ciudad, resultando siete corredores heridos. Uno de ellos está en graves condiciones, mientras que otros cuatro tienen heridas moderadas y dos ligeras.

Un vehículo ha atropellado a varios ciclistas en la carretera M-600 , en Brunete , resultando siete corredores heridos. Uno de ellos está grave, cuatro presentan heridas moderadas y dos leves.

El accidente ocurrió a las 09:30 en el kilómetro 33,900 de la vía. Los servicios de emergencia del SUMMA112 atendieron a los afectados, hombres de entre 25 y 50 años. El herido más grave sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue trasladado en helicóptero al Hospital Puerta de Hierro. El conductor, un joven de 19 años, fue atendido por una crisis de ansiedad





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