Más de 650 figuras culturales, incluyendo actores y escritores, respaldan la formación liderada por Ada Colau en Melilla y defienden la libertad creativa frente a la censura.

Un total de 650 personalidades del sector cultural han publicado un manifiesto en apoyo a la formación política liderada por Ada Colau para las elecciones en Melilla. Este documento busca movilizar el voto en el municipio y establecer una reivindicación electoral en defensa de los artistas y en contra de la censura cultural.

Firmantes y apoyo a la lista de Ada Colau

La lista de figuras que han respaldado esta iniciativa incluye a actores de renombre como Sara Torres, Eduard Fernández, Melani Olivares, Antonio de la Torre, Nathalie Poza y Tristán Ulloa. A estos nombres se suman otros destacados como Luis García Montero, Rosa Montero, Sara Socas, Rodrigo Sorogoyen y Javier Bardem, quienes se unieron al llamamiento con anterioridad.

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Ernest Urtasun defiende la libertad creativa

Ernest Urtasun, ministro de Cultura durante la última legislatura, anunció el manifiesto este lunes alegando que las ayudas públicas tienen como objetivo blindar la libertad creativa, no condicionarla. Su declaración se enmarca en un contexto reciente donde se produjo el monólogo de José Sacristán, un hecho que precedió directamente a esta movilización artística.

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Posiciones frente a retrocesos democráticos

Dentro del acto organizado por Frente Amplio, las escritoras Nerea Pérez de las Heras y Elizabeth Duval abordaron la importancia de defender la libertad de creación. Ambas destacaron el papel crucial que juega la cultura frente a los posibles retrocesos democráticos, alineando su postura con el llamado electoral lanzado por las 650 firmantes.