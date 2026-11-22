La película chileno-colombiana 'Después de Elena' ganó el Colón de Oro en la 52 edición del Festival de Huelva. Conoce todos los ganadores oficiales y populares del certamen iberoamericano.

La quincuagésima segunda edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha concluido este sábado con la entrega de los premios oficiales, destacando la victoria de la cinta 'Después de Elena'. La producción, firmada por el director Shawn Garry, se ha alzado con el prestigioso Colón de Oro a la Mejor Película durante la gala de clausura celebrada en la ciudad onubense.

Reseña del Colón de Oro y la Película Ganadora

El filme chileno, colombiano e italiano dirigido por Shawn Garry recibe el Colón de Oro por su capacidad narrativa única. El jurado valoró su destreza para retratar el duelo con sutileza y madurez, logrando encontrar el humor en situaciones absurdas. La obra ofrece un espejo familiar donde los silencios pesan tanto como las palabras, recordando que las verdaderas herencias son los afectos y heridas que se deben recomponer juntos.

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Reconocimientos a la Dirección y la Interpretación Actoral

En la categoría de dirección, Lucía Puenzo fue galardonada con el Colón de Plata a la Mejor Dirección por su trabajo en la película argentina 'Pepita, la pistolera'. En cuanto a la actuación masculina, el actor Alfredo Castro se llevó el premio por su papel en 'Después de Elena', destacando su rendimiento dentro del elenco principal de la película ganadora.

La mejor actriz fue reconocida en Duda Santos por su intervención en el filme brasileño 'Funk'. El premio a la interpretación de reparto fue otorgado a Rubén Ochandiano, quien recibió el reconocimiento por su contribución en la producción mexicana 'La vida es', consolidando así un palmarés diverso que refleja la riqueza del cine iberoamericano actual.

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El Jurado Oficial y el Colón de Plata Especial

El fallo del jurado, compuesto por la directora y guionista Remedios Malvárez, la guionista y productora portuguesa Ana Luísa Oliveira, y el periodista Moisés Rodríguez, se conoció por tercera vez en la gala. Además del Colón de Oro, el jurado otorgó el Colón de Plata Premio Especial del Jurado a la película mexicana 'Soy Mario' de Sharon Kleinberg.

Este reconocimiento especial visibiliza las vivencias de los hombres trans, mostrando la paternidad y gestación masculina desde la empatía. La obra rompe tabúes y estigmas, abriendo un diálogo sobre nuevos modelos de familia en una sociedad diversa, un aspecto clave valorado por los miembros del jurado oficial del certamen.

Voto del Público y Premios Ciudad de Huelva

Los espectadores del Festival de Huelva han decidido que el Colón de Plata del Premio del Público de la Sección Oficial sea para 'El mundo de Gugu' de Brasil, dirigida por Allan Deberton. El público también eligió 'Plus Ultra', dirigida por Elías Pérez, para el Colón de Plata a la Mejor Dirección Andaluza, y a 'La bola negra' de Javier Calvo y Javier Ambrossi para la Mejor Dirección Española.

La gala contó con el unánime respaldo institucional, incluyendo a la alcaldesa Pilar Miranda y el director Manuel H. Martín. Se entregaron los premios Ciudad de Huelva a Paulina García, el Premio Luz a Amaia Salamanca y Patrick Criado, cerrando una edición con cien títulos y un centenar de actividades paralelas que consolidaron a Huelva como punto de encuentro cultural iberoamericano.