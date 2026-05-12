40 años de historia en los Trofeos Taurinos 'Puerta del Príncipe'

La XL edición de los Trofeos Taurinos 'Puerta del Príncipe' se celebró en el Real Alcázar de Sevilla, patrocinados por El Corte Inglés. La ceremonia reunió a figuras históricas del toreo, triunfadores de distintas épocas y a los grandes nombres de la reciente Feria de Abril.

El Real Alcázar de Sevilla se vistió de gala para celebrar la XL edición de los Trofeos Taurinos 'Puerta del Príncipe', los prestigiosos galardones que patrocina El Corte Inglés y que, en este 2026, alcanzaron una efeméride cargada de memoria, emoción y reivindicación de la tauromaquia.

Bajo la conducción de José Antonio Rodríguez, la ceremonia reunió a figuras históricas del toreo, triunfadores de distintas épocas y a los grandes nombres de la reciente Feria de Abril. La velada comenzó entre los sones de la Banda de Música Maestro Tejera, que amenizó la espera interpretando pasodobles como 'Ragón-Faléz', 'España Cañí' o 'La concha flamenca', mientras un vídeo recopilatorio repasaba cuatro décadas de premios y faenas inolvidables.

José Antonio Rodríguez abrió el acto evocando la trayectoria de estos galardones: «En 1986 comenzó a escribirse esta preciosa historia y en 40 años han cambiado muchas cosas». Pero enseguida añadió una sentencia que resumió el espíritu de la noche: «Todo pasa menos los toreros» .

El delegado regional de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Eduardo Barrero, destacó el simbolismo del aniversario: «Es una noche muy especial para todos los que han intervenido en estas 40 ediciones en homenaje a los triunfadores de una de las ferias más importantes del mundo, la de Sevilla». También anunció uno de los grandes momentos de la velada: la entrega de un premio de honor a Curro Romero





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