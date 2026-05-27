40 años de EXPANSIÓN: De la integración europea a la era de la inteligencia artificial

Un recorrido por los cambios políticos, económicos y tecnológicos de España desde 1986 hasta la actualidad, en el 40 aniversario de EXPANSIÓN.

Cuando EXPANSIÓN llegó a los quioscos en mayo de 1986, España vivía un momento crucial. Ese año, el país se integró plenamente en la Comunidad Europea, un hito que marcó el inicio de una nueva era de modernización y apertura.

Felipe González, entonces presidente del Gobierno, había firmado el Tratado de Adhesión seis meses antes, el 12 de junio de 1985, y su liderazgo moderado del Partido Socialista le permitió revalidarse en el poder, ganando cómodamente sus segundas elecciones consecutivas. Aquellos días, la foto de familia del Consejo Europeo en Madrid en 1989, que cerró la primera presidencia semestral española en la CEE, simbolizaba la ilusión de un país que miraba al futuro con optimismo.

Cuatro décadas después, al celebrar el aniversario de este diario, el panorama es radicalmente distinto. España se ha consolidado como una potencia media a nivel global y como grande en el contexto europeo. El país es hoy más rico, pero también más desigual y diverso en lo territorial, étnico e ideológico.

Sin embargo, lo que más llama la atención es la fragilidad de la convivencia y la estabilidad política interna. El marco occidental de interdependencia económica y seguridad compartida, al que España se adhirió entonces, está sometido a una intensa revisión. El Brexit en 2016 y las amenazas de Donald Trump de abandonar la OTAN en 2026 son síntomas de un multilateralismo en crisis, mientras el nativismo gana terreno. La mendacidad se ha convertido en moneda común en la vida pública.

La revolución tecnológica ha sido implacable. La información instantánea y la posverdad cuestionan convenciones que antes cohesionaban a los gobiernos y eran aceptadas con deferencia. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados: robots fabricados en China corren más rápido que el mejor velocista humano, y un ordenador puede dar jaque mate en segundos al más afamado gran maestro de ajedrez.

La pandemia de Covid-19, que causó millones de muertes en el mundo y más de ochenta mil en España, transformó la vida social y económica, generando un fuerte escepticismo hacia las administraciones públicas. Entre 1986 y 2026, el PSOE ha gobernado 25 años bajo González, Zapatero y Sánchez, mientras el PP lo hizo 15 años con Aznar y Rajoy.

Sin embargo, ese turnismo no ha significado una alternancia pacífica y enriquecedora en los últimos tiempos. La brecha generacional es inédita, y el escepticismo hacia las instituciones crece. Cuando EXPANSIÓN celebre su cincuenta aniversario, la transformación será aún mayor. Por ahora, este repaso de cuatro décadas sirve para entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde debemos ir





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