Un accidente en El Cairo provocó una explosión que dejó 31 fallecidos y 21 heridos. El Ministerio de Salud de Egipto reporta el balance final tras el incendio.

Al menos 31 personas han perdido la vida y otras 21 han resultado heridas tras una violenta explosión ocurrida en la carretera de circunvalación de Warraq, ubicada en el norte de El Cairo. El incidente, reportado este miércoles, involucró a un camión cargado con bombonas de gas que sufrió un accidente grave, desencadenando un incendio masivo que devastó la zona.

Balance oficial del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud y Población de Egipto confirmó oficialmente el último balance de víctimas en esta tragedia. El citado departamento informó que un total de 39 ambulancias participaron activamente en las labores de rescate y en el traslado urgente de los heridos a distintos hospitales. En estas instalaciones, los afectados reciben la atención médica necesaria acorde a la gravedad de sus heridas.

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Coordenadas del incidente y respuesta inmediata

El ministro de Salud, Jaled Abdelgafar, ha detallado que el incendio se declaró en las inmediaciones del túnel 10, específicamente en el distrito de Warraq. Abdelgafar agregó que coordina sus actuaciones con las autoridades competentes para garantizar la asistencia sanitaria de los heridos, asegurando que todos los recursos están siendo dirigidos hacia la atención de la población afectada.

Investigación de la Fiscalía del norte de Guiza

Un equipo de la Fiscalía del norte de Guiza acudió inmediatamente al lugar del accidente para determinar las causas exactas del desastre. Los investigadores determinaron que el camión, cargado con productos derivados del petróleo, chocó contra la barrera de hormigón, lo que provocó la rápida propagación de las llamas a 24 vehículos colindantes.

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Restos y daños en el distrito de Imbaba

Las imágenes del lugar muestran restos de vehículos en el incendio que se produjo en el barrio de Al-Waraq, perteneciente al distrito de Imbaba, en la gobernación de Guiza. La magnitud de la explosión causó daños estructurales significativos en la infraestructura vial y en los vehículos cercanos, dejando un escenario de destrucción que ha conmovido a la comunidad local.

Contexto de seguridad vial en Egipto

Los accidentes de tráfico son un problema grave y recurrente en Egipto, vinculado a factores como el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento de los vehículos, el incumplimiento de las normas de seguridad y, en algunos casos, el transporte de más pasajeros de los permitidos. Esta tragedia subraya la necesidad urgente de revisar las regulaciones de transporte de mercancías peligrosas en las vías principales del país.