300.000 perros abandonados y miles de mujeres lideran el rescate en España

Un reportaje que explora la labor titánica de mujeres en protectoras y redes sociales frente al abandono y maltrato canino en España, con énfasis en casos de explotación, crianza ilegal y experimentación animal.

España enfrenta una crisis de abandono y maltrato canino con alrededor de 300.000 perros abandonados. Detrás de cada animal maltratado hay una lógica de explotación: desde razas criadas para experimentación o caza hasta perras used para cría intensiva o perros condenados a cadena.

Frente a ello, miles de mujeres, desde protectoras, redes sociales o despachos, libran una batalla titánica. Rescatan, denuncian, pagan facturas veterinarias, gestionan adopciones y graban vídeos para visibilizar el sufrimiento. Muchas son activistas, abogadas o voluntarias que, pese al constante estrés emocional, insisten porque una vez que se entra en el mundo de la defensa animal, ya no se puede salir.

SPAP, una de las entrevistadas, detalla los casos que llegan a ella: golpes, palizas, abandono en parcelas, perros usados en peleas. La crianza ilegal o no regulada, que constituye alrededor del 35% de la actividad en España, alimenta este tráfico.

Operaciones policiales han destapado redadas como la de 260 chihuahua y pomerania en 2020, 265 perros y 41 gatos hacinados en Murcia en 2022, unos 400 animales en una red internacional en 2023, 46 cachorros en 2024 o 171 animales vivos y más de 250 cadáveres en A Coruña en 2025. La experimentación animal también está en el ojo del huracán: en 2021 se filtraron imágenes de un laboratorio madrileño donde se golpeaba y burlaba a beagles.

La activista Madhu Anderson rescató a una de esas perras, Maggie, tras describir el horror de las instalaciones llenas de jaulas oxidadas, ladridos y gemidos. El caso desató protestas y una investigación que, con cargas policiales incluidas, derivó en uno de los mayores rescates de perros de laboratorio de los últimos años, con unos 300 perros liberados. Ana Cal Estrela, que escuchó testimonios durante la investigación, afirma que ver esas imágenes cambia a las personas para siempre.

Las redes sociales han multiplicado la visibilidad del maltrato, transformando el activismo al convertir sufrimientos antes invisibles en relatos compartidos en tiempo real. A pesar de la sobrecarga emocional y la falta de enriquecimiento económico, estas mujeres continúan porque les apasiona y porque creen en la posibilidad de un cambio real





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