3 personas mortales en Moscú después de que Ucrania atacara a Rusia con drones

Más de 500 drones fueron disparados por Ucrania contra Rusia, causando las muertes y lesiones en Moscú.

CNN — Al menos tres personas murieron cerca de Moscú después de que Ucrania atacara a Rusia con más de 500 drones durante la noche, informó el domingo la agencia estatal de noticias rusa TASS, citando a funcionarios locales y militares.

El ataque contra Moscú es ‘el mayor en más de un año’, según TASS, citando información difundida por el alcalde de la ciudad, y se produce tras una enorme oleada de ataques rusos a principios de semana dirigidos contra la capital de Ucrania, Kyiv. Ese ataque mató al menos a 25 personas e hirieron a decenas más, según las autoridades ucranianas.

Durante la noche, una mujer murió después de que un dron impactara en una vivienda privada en Khimki, una localidad al noroeste de la capital rusa, dijo el alcalde Sergey Sobyanin, y añadió que otra persona quedó atrapada bajo los escombros. Una casa está en llamas tras un ataque con drones ucranianos en la aldea de Subbotino, distrito de Naro-Fominsk, en la región de Moscú, dijo el alcalde de Moscú, Sergey Sobyanin, y añadió que un total de 12 personas resultaron heridas en Moscú, incluidos trabajadores de la construcción en una refinería de petróleo en la aldea de Kurganovo.

Un ciudadano indio murió en la región de Moscú como resultado de un ataque con drones, dijo la embajada de la India en Rusia, y añadió que otros tres ciudadanos indios resultaron heridos. El Servicio de Seguridad de Ucrania dijo que las fuerzas ucranianas atacaron instalaciones en la región de Moscú, incluidos ataques contra dos instalaciones de bombeo de petróleo, una refinería de petróleo y la planta Angstrom, que suministra semiconductores al complejo militar-industrial de Rusia.

Los bomberos trabajan en una casa dañada por un ataque con drones ucranianos en la región de Moscú, y también causó un incendioκατάσταση en Khimki





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