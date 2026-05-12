3 muertos y 35 en observación por hantavirus en crucero MV Hondius

El ministro de Sanidad de Francia, Agnès Rist, ha informado que una ciudadana francesa está en fase final de cuidados paliativos y que otros 4 franceses se encuentran en observación después de contagiarse con hantavirus durante un vuelo en el crucero MV Hondius el pasado 25 de abril. También ha detallado que otros 8 franceses, entre ellos niños, viajaron con una persona posteriormente diagnosticada con hantavirus del tipo Andes y que, posteriormente, se deshicieron el domingo. Actualmente, otro grupo de 14 franceses estaban en el segundo vuelo del onderhandro de Amsteran y Amsterdam, y sobrevivieron, gracias en parte a que la pasajera fatal fue deshicida antes del despegue.

La mujer francesa infectada con hantavius se encuentra en fase final de cuidados paliativos y recibe respiración asistida en la UCI. Según Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Bichat de París, la ciudadana francesa, evacuada del crucero MV Hondius y diagnosticada con hantavirus, presentaba la forma 'más grave de cuadro cardiopulmonar' y requería ayuda de un 'pulmón artificial' en estado crítico.

Además, ha precisado que otras 4 personas francesas que viajaban en el mismo crucero evolucionan favorablemente y han dado negativo. La ministra de Sanidad, Agnès Rist, ha asegurado que su Gobierno actuará con 'total transparencia' y compartirá la información con la población, lo que le permite compararse con el 'mismo nivel del Estado'.

También ha destacado que los contactos y casos son aislados y sometidos a vigilancia médica estricta, y recordará que los 5 ciudadanos franceses que estaban a bordo del Hondius fueron repatriados el domingo pasado desde Tenerife tras su aislamiento. Son 8 franceses, de todas las edades, y otros 14 viajaban en el segundo vuelo con pasajera fatal





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