25 años del escándalo Gescartera: el caso que sacudió a la CNMV y a la política española

Se cumplen 25 años de la intervención de la sociedad de valores Gescartera, que provocó un agujero de 100 millones de euros, la dimisión de altos cargos de la CNMV y del Gobierno, y dejó a miles de pequeños ahorradores en la ruina.

El 14 de junio de 2001, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV ) intervino la sociedad de valores Gescartera , desencadenando uno de los mayores escándalos financieros de la historia reciente de España.

Veinticinco años después, el caso sigue siendo recordado por el agujero patrimonial de unos 100 millones de euros que dejó, principalmente a pequeños ahorradores, y por las consecuencias políticas que acarreó. La entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, fue una de las figuras que cayó en desgracia, así como el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, hermano de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna.

El caso también catapultó a la fama al ecónomo del arzobispado de Valladolid, Enrique Peralta, quien logró retirar los fondos de la institución religiosa antes del colapso. La intervención de Gescartera no fue repentina; la CNMV ya había detectado irregularidades años antes. En 1998, se iniciaron investigaciones por un descuadre en las cuentas de aproximadamente 5.000 millones de pesetas, unos 30 millones de euros.

Sin embargo, el supervisor optó por no actuar de inmediato, a pesar de que en 1993 había multado con 128 millones de pesetas a Bolsa Consulting, empresa vinculada a Antonio Camacho, principal accionista de Gescartera. La polémica creció cuando se supo que el vicepresidente de la CNMV, Luis Ramallo, había actuado como fedatario en documentos de la sociedad y recibido regalos por valor de 12.000 euros.

Pilar Valiente también admitió haberse reunido con directivos de Gescartera a petición del secretario de Estado, lo que precipitó su dimisión en julio de 2001. El proceso judicial culminó con la condena de Antonio Camacho a 11 años de prisión por apropiación indebida y falsedad documental, mientras que otros implicados recibieron penas menores. El caso dejó lecciones sobre la necesidad de una supervisión más rigurosa en los mercados financieros y la protección de los inversores.

Afectó a miles de ahorradores, muchos de los cuales perdieron sus ahorros de toda una vida. La figura de Enrique Peralta, que retiró 1.075 millones de pesetas del arzobispado de Valladolid tras una visita de inspectores de la CNMV en 1999, se convirtió en símbolo de cómo la información privilegiada puede marcar la diferencia.

El caso Gescartera sigue siendo un recordatorio de los peligros de la falta de control en el sector financiero y de cómo la codicia puede derribar a instituciones y personas





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