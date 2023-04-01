2023-04-01 - Buque MV Hondius nears arrival in Tenerife, carrying passengers and crew affected by hantavirus.

A Spanish news article about the MV Hondius cruise ship approaching Tenerife carrying passengers affected by a hantavirus outbreak.

España se prepara para la llegada del buque MV Hondius que se encuentra en camino hacia las islas Canarias y tiene previsto arribar este domingo en horas de la madrugada al puerto Granadilla de Abona, en Tenerife . 147 personas, entre pasajeros y tripulación, viajan a bordo del navío en el que hubo un brote de hantavirus por el que fallecieron tres personas.

Los pasajeros de distintas nacionalidades, entre ellos los 14 españoles que viajan en el crucero que zarpó desde Argentina el 1 de abril, no presentaban síntomas compatibles con el virus.

"No hay personas con síntomas a bordo. La situación a bordo del m/v Hondius sigue siendo tranquila, y los pasajeros y la tripulación continúan siguiendo los procedimientos, ahora bajo la orientación del equipo médico", informó Oceanwide Expeditions, la empresa que opera el barco, en un comunicado publicado este viernes





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