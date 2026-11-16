El análisis de documentos filtrados revela que 1xBet reduce impuestos enviando casi todo su beneficio a entidades vinculadas, mientras el FC Barcelona mantiene su apoyo comercial ante las polémicas.

Una filtración masiva de más de 40.000 documentos desvela las complejas estrategias financieras de 1xBet, la casa de apuestas que opera el FC Barcelona desde 2019. Estos archivos, procedentes principalmente de los reguladores de Curazao y Malta, exponen un modelo operativo donde la facturación crece sostenidamente mientras los beneficios declarados se contraen drásticamente mediante pagos a compañías vinculadas.

Estrategia de Beneficios y Pagos a Entidades Vinculadas

1xBet ha implementado un sistema fiscal basado en transferencias internas que reducen su carga tributaria global. Según las cuentas presentadas al regulador de Curazao, la empresa que opera la web, identificada como Caecus NV, destinó el 99% de sus gastos en 2025 a sociedades descritas como "bajo control común".

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En 2025, la compañía ingresó casi 658 millones de euros pero declaró únicamente cuatro millones de beneficio, lo que equivale a 64 céntimos por cada 100 euros facturados. Los pagos a empresas vinculadas superaron los 653 millones ese año, eliminando casi toda la rentabilidad contable visible para la administración pública.

Sospechas Regulatorias y Origen de Curazao

La antigua colonia neerlandesa se ha consolidado como un hub internacional de apuestas, con 8.000 compañías registradas, una por cada 20 habitantes, debido a su baja tributación y opacidad licitadora. Caecus NV solicitó su renovación tras una reforma de la ley del juego que endureció los requisitos, pero las autoridades tenían dudas sobre el origen de los ingresos iniciales.

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El regulador del juego de Curazao consideró "extraño" que la empresa pudiera haber generado beneficios tan altos en sus primeros meses de actividad, cuando declaró más de 272 millones de euros en ingresos entre mayo y diciembre de 2023 con un beneficio del 19,5%.

Posiciones del FC Barcelona y Controversias

El FC Barcelona defiende que no se pueden atribuir a su socio comercial sanciones genéricas sin identificar la sociedad específica responsable. Fuentes del club aseguran que cuando se conoció la noticia de los partidos con menores, pidieron explicaciones y 1xBet diferenció la participación lícita de menores como deportistas del acceso a la plataforma.

Esta división editorial también contactó a 1xBet y Caecus NV para ofrecer comentarios, pero no obtuvo respuesta. Mientras varios clubes de la Premier League rescindieron acuerdos por procedimientos penales, el club catalán insiste en que no participa en la selección de eventos sobre los que el operador permite apostar.

Tendencias Financieras y Consecuencias Futuras

Los datos muestran una clara tendencia descendente en la rentabilidad neta a pesar del aumento de la facturación. Entre 2023 y 2025, los beneficios cayeron del 19,5% al 0,6% de los ingresos totales, con una caída intermedia al 6,5% en 2024, donde se declaró un beneficio de 35,5 millones sobre 547,2 millones de euros.

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Este modelo de negocio, que mueve miles de millones al año sin transparencia sobre los beneficiarios finales, continúa operando bajo la sombra de las licencias obtenidas en jurisdicciones con requisitos de cumplimiento limitados, manteniendo su posición como patrocinador oficial a pesar de la intensa presión mediática.