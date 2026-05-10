132 denuncias y 2,2 millones de euros: Ertzia investiga fraude en Lotería de Navidad de Zekorrak Rugby Taldea de Igorre en Vizcaya

Durante la investigación, Zekorrak Rugby Taldea admitió que vendió 'por error' 225 participaciones de más del número 90.693, que se llevó el tercer premio del sorteo de Navidad de diciembre, y que no tiene fondos para hacer frente al pago de 2,1 millones que le demandan las personas que no pueden cobrar lo que les corresponde.

La [[LINK:TAG|||tag|||5f523348a03f7f12ced4c1d7|||Ertzaintza ha recibido hasta este domingo a las 9:30 horas un total de 132 denuncias por el impago de la [[LINK:TAG|||tag|||5f52966fa03f7f12cedeb509|||Lotería de Navidad del club Zekorrak Rugby Taldea de Igorre (Vizcaya)], que se investigan dentro de un mismo atestado por la comisión de un posible delito de [[LINK:TAG|||tag|||5f52768ca03f7f12cedceb12|||estafa, según han informado a Europa Press fuentes del Departamento de Seguridad.

Zekorrak Rugby Taldea admitió que vendió "por error" 225 participaciones de más del número 90.693, que se llevó el tercer premio del sorteo de Navidad de diciembre, y que no tiene fondos para hacer frente al pago de 2,1 millones que le demandan las personas que no pueden cobrar lo que les corresponde. La dirección del club justificó que se dieron cuenta este pasado martes del error, cuando se agotó el dinero del premio y seguían teniendo personas que aún no habían cobrado, a las que deben 10.000 euros por participación, en total casi 2,2 millones de euros, al no haber consignado en la Administración de Loterías todas las papeletas vendidas.

En total, según explicaron, vendieron 1.425 participaciones cuando deberían haber sido 1.200. Se trata de boletos de 5 euros en las que se jugaban 4 y 1 euro era de donativo. Los afectados celebraron este pasado jueves una asamblea para coordinar los pasos a seguir y analizar la opción de emprender una acción legal conjunta para reclamar el dinero. Por ahora, se han interpuesto las citadas 132 denuncias





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lotería De Navidad Del Club Zekorrak Rugby Tal Estafa Incapacidad De Cobro Participaciones De Más Papeletas Vendidas Coordinación De Los Pasos A Seguir Acción Legal Conjunta Interpuesta Denuncias Pago De 2 1 Millones Violencia Y Delincuencia Seguridad Pública Bienes Jurídicos Tutelados Derechos Humanos Y Medio Ambiente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polémica en Igorre por el impago de 2,3 millones de euros en premios de la Lotería de Navidad 2025Vecinos de Igorre denuncian al club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea por no pagar 220 participaciones premiadas del tercer premio de la Lotería de Navidad 2025, mientras la Ertzaintza investiga un posible delito de estafa.

Read more »

Suben a 114 las denuncias por el impago de la lotería de Navidad del club de rugby de BizkaiaZekorrak Rugby Taldea admite que vendió 'por error' 225 participaciones de más del número que se llevó el tercer premio, y está siendo investigado por un posible delito de estafa....

Read more »

Club vizcaíno de rugby debe 2,3 millones de euros a vecinos por vender demasiadas papeletas de loteríaUn club vizcaíno de rugby revizco reconoce haber vendido 225 participaciones premiadas en la Lotería de Navidad, lo que le supone un sobreprecio de 14,2 millones de euros. Ahora debe devolver 2,3 millones de euros a sus vecinos y está siendo investigado por denuncias de impago.

Read more »

Erantzain Dota Ekulako-ak 127 Dak xatu ginortzen duten Loteskoa Zerrak batagusiakHasta la manana de xahurtea Erantzain respira un total de 127 denuncias por impago da Loteriako Navidada de Zerrak Rugby Taldea de Igorre, en Bizkaia. Inside eta sowisku konta judikatu de estafa beharritatik se, nunbide dieztokia eta nahi dukotatuak informitzen.

Read more »