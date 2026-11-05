1.118 firmas rechazan visita de Vito Quiles a Universidad de Murcia

El personal de la Universidad de Murcia presenta 1.118 firmas pidiendo bloquear la cita de Vito Quiles el 9 de noviembre por riesgos de altercados y seguridad.

El colectivo laboral de la Universidad de Murcia ha generado una movilización significativa al entregar 1.118 firmas en repulsa a la posible visita programada del comunicador Vito Quiles al campus. Esta acción colectiva, dirigida a impedir el acto anunciado para el próximo lunes 9 de noviembre, surge como respuesta directa a las preocupaciones sobre la seguridad y la convivencia dentro de las instalaciones académicas. Los firmantes, que abarcan a diversos empleados de la institución, han remitido un escrito formal tanto al Rectorado de la Universidad de Murcia como a la Defensoría Universitaria para expresar su firme rechazo y solicitar la cancelación de la convocatoria.

Mecanismo de la Petición y Fundamentos Legales

La carta entregada por los trabajadores solicita explícitamente que la institución educativa no ceda ninguna de sus dependencias para la celebración del evento. Los impulsores de esta iniciativa argumentan que el Rectorado debe estudiar la revocación de cualquier autorización previa que pudiera haberse concedido a Vito Quiles para utilizar las instalaciones. Esta postura se fundamenta en los Estatutos de la Universidad de Murcia, los cuales contemplan la defensa inquebrantable de los derechos fundamentales, la igualdad de trato y el respeto a la diversidad como principios rectores de la vida académica.

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El objetivo central de la gestión burocrática presentada es garantizar que la actividad académica diaria pueda desarrollarse con total normalidad y sin interrupciones. Los firmantes instan a los responsables universitarios a anticiparse a cualquier posible altercado que pudiera generar la presencia del comunicador, priorizando así la estabilidad del entorno educativo. La petición no busca censurar opiniones políticas ni ideológicas, sino establecer medidas concretas que salvaguarden la seguridad de todos los miembros de la comunidad universitaria.

Posiciones de Expertos y Riesgos Identificados

El profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Murcia, Carlos Gil Gandía, ha proporcionado un contexto jurídico y social crucial para entender la magnitud de la protesta. Aunque Gil Gandía defiende la libertad de expresión como un derecho fundamental, aclara que este derecho debe ejercerse de manera compatible con el respeto a otros derechos básicos de las personas. Desde su perspectiva jurídica, las intervenciones de Vito Quiles en espacios públicos no tienen como único propósito transmitir un mensaje, sino que buscan deliberadamente provocar reacciones que generan controversia y tensión social.

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El académico destaca que Vito Quiles es una figura que tiende a crear conflicto inherente a sus apariciones públicas. Gil Gandía alerta sobre el riesgo de que facilitar el uso de instalaciones de universidades públicas otorgue una visibilidad indebida y un reconocimiento institucional a un personaje que puede comprometer la convivencia del campus. Esta preocupación se ve agravada por la presencia habitual de personal de seguridad privada en sus eventos, algo que los firmantes cuestionan firmemente al considerar que personas externas no deben asumir funciones de vigilancia en espacios que ya cuentan con sus propios mecanismos de seguridad institucional.

Impacto en el Campus y Contexto Nacional

Las dudas sobre las condiciones de la visita persisten debido a la falta de una reserva confirmada y a la ausencia de un pronunciamiento oficial del Rectorado de la Universidad de Murcia. Sin embargo, el trasfondo de esta solicitud se ve influenciado por el historial reciente de Vito Quiles en otras ciudades españolas, donde sus apariciones han estado marcadas por graves altercados y amplios despliegues policiales. Este contexto histórico justifica la alarma entre el personal administrativo y docente de Murcia, que busca evitar repetir escenas de violencia en su entorno laboral.

En Málaga, durante un evento reciente este miércoles cerca de la Facultad de Derecho, aproximadamente 200 seguidores se reunieron a pesar de la falta de permiso oficial de la institución. Esta situación contrasta con los hechos ocurridos en Sevilla, donde, aunque la aparición del comunicador fue suspendida, se produjeron enfrentamientos violentos entre colectivos de ideologías opuestas que terminaron con cinco personas detenidas y, en incidentes graves relacionados, con catorce detenidos adicionales y varios vehículos incendiados. Estas estadísticas concretas de disturbios alimentan la exigencia de la Universidad de Murcia de proteger a sus estudiantes y trabajadores de cualquier situación que pueda alterar la paz pública dentro del campus.